Il formiano Raffaele Livornese torna sul podio di Düsseldorf con una foto da urlo

Che foto e che bella soddisfazione per Raffaele Livornese, nato in Germania ma da una famiglia formiana, come formiano è lui che ama la fotografia e grazie ad essa si è tolto così tante soddisfazioni.

Non è nuovo a questo tipo di riconoscimenti Raffaele Livornese, che proprio al Mondiale di Dusseldorf qualche anno fa aveva raggiunto il podio con un’altro scatto subacqueo.

Lo scatto con cui ha ottenuto il riconoscimento

Unico italiano premiato nella categoria naturalistica al Worldshootout 2019 ha ottenuto il secondo posto. La fotografia, con cui il fotografo formiano ha raggiunto il podio in Germania, parla davvero da sé.