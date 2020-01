Finito il tempo delle intese Pd-Lbc, dai Dem parole chiare: “Siamo all’opposizione”

Una nota, firmata dagli stati generali del partito, ovvero dal segretario comunale Alessandro Cozzolino, da quello provinciale Claudio Moscardelli e persino da quello regionale Bruno Astorre.

“Apprendiamo dalla stampa – si legge nella nota – della possibile nomina di una esponente del Pd ad assessore al Comune di Latina. Il Pd è all’opposizione della giunta Coletta. Vogliamo credere che il Sindaco non intenda fare una provocazione nei confronti del Pd. In caso contrario il Pd adeguerà la sua opposizione a questo livello di rapporti. Riteniamo che Latina abbia bisogno di un governo capace di dare alla città servizi adeguati e di realizzare progetti di sviluppo: purtroppo l’esperienza Coletta è stata fallimentare e autoreferenziale. Incapacità e presunzione hanno affondato questa stagione. Il Pd è la forza principale di alternativa alla Lega, è l’unica forza di novità per il governo cittadino e in grado di assicurare un reale cambiamento di Latina, per restituire la nostra città al ruolo che merita e che può svolgere sul piano culturale e dello sviluppo economico. Il Pd è l’unica forza oggi che può garantire capacità e risorse per far sviluppare la città . Il Pd agisce attraverso le sue rappresentanze democraticamente scelte . Percorsi individuali sono fuori dal Pd e incompatibili con il partito .

