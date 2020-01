Controlli straordinari, il bilancio del Carabinieri

Controlli straordinari del fine settimana. Nelle giornate di venerdì e sabato, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, deferivano in stato di libertà le sottonotate persone siccome responsabili di:

guida in stato di ebbrezza alcolica

25enne residente a Latina che è risultato positivo al controllo alcolemico avendo un tasso pari 1.66 g/l guidando inoltre sprovvisto di patente di guida poichè già revocata e privo di copertura assicurativa.

detenzione sostanze stupefacenti:

detenzione sostanze stupefacenti: un 30enne ed una 32enne del luogo, quest’ultima, controllata dai militari, alla vista degli stessi lanciava a terra n. 4 involucri, prontamente recuperati, contenente rispettivamente grammi 0.44 di sostanza stupefacente tipo “marijuana”, grammi 2.42 di medesima sostanza, grammi 0.45 di “hashish” e grammi 0.55 di “cocaina”. la successiva perquisizione personale eseguita nei confronti del 30enne consentiva rinvenire, occultato all’interno del marsupio, un involucro contenente grammi 0,44 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”;

un 50enne di Latina veniva fermato dai militari operanti e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 1,3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

un 19enne di origini ucraine ma residente a Latina, veniva fermato dai militari operanti e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un 43enne residente ad Anzio veniva fermato dai militari operanti e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0,10 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un 34enne del luogo veniva fermato dai militari operanti e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0,65 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un 30enne residente a cisterna di latina veniva fermato dai militari operanti e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, venivano: fermate ed identificate n. 40 persone;

controllati n. 38 mezzi;

elevate n. 12 contravvenzioni al c.d.s.;

ritirate n. 2 patenti di guida;

decurtati n. 15 punti dalle patenti di guida;

sequestrati n. 1 autoveicolo;

sequestrate n. 3 carte di circolazione.