Pallamano, primo match del 2020 per la Carburex Gaeta: arriva l’Alperia Meran

Prima casalinga del 2020 per la MFoods Carburex Gaeta che ospiterà l’Alperia Meran nell’incontro valido per la 15° giornata della Serie A1.

I termali, dopo tre sconfitte consecutive, lo scorso sabato hanno ottenuto un punto prezioso in chiave playoff grazie al pareggio interno con la Junior Fasano fruttato l’aggancio al settimo posto in classifica al Pressano, perciò scenderanno in terra pontina con l’intenzione di far bottino pieno ed approfittare del derby che opporrà i gialloneri di Mister Fusina alla rivelazione Brixen.

I Diavoli Neri non potranno però contare sulle prestazioni del terzino destro Max Prantner, autore di una prova sontuosa nell’ultimo incontro tra gaetani ed altoatesini, mentre è in dubbio l’utilizzo dell’acciaccato Oliver Martini.

In riva al Golfo tanta è la delusione per la debacle triestina, ma coach Onelli in settimana ha lavorato a lungo sull’elemento psicologico alla ricerca di un giusto equilibrio che possa dimostrare il vero potenziale della squadra finora espresso solamente a tratti e riscattare la sconfitta dell’andata arrivata in maniera beffarda visto un primo tempo dello Sporting Club da assoluto protagonista culminato poi con una ripresa da incubo tra infortuni e scempi arbitrali che hanno influenzato pesantemente il match del PalaWolf. Nella MFoods Carburex esordirà l’ala destra Gian Valentino Rossetto, mentre il primo marcatore biancorosso dell’incontro sarà anche l’autore del gol numero 13000 del Gaeta Sporting Club in Serie A1.

In coda alla classifica Trieste fa visita a Fasano, mentre Fondi ospita Cologne: due scontri diretti importanti che, se il Gaeta saprà far suoi i due punti contro Merano, potrebbero conferirgli un’importante boccata d’ossigeno.

Antonio Ciccolella

CASA GAETA

“Match probante – afferma il terzino Antonio Ciccolella – Merano è in piena corsa playoff e sarà assetata di punti, ma noi non possiamo più permetterci passi falsi e dovremo dare il massimo per riscattare la prestazione di sabato scorso a Trieste e rilanciarci in classifica. Conosciamo il loro valore e li rispettiamo, ma scenderemo in campo senza timori reverenziali per conquistare un vittoria ed esultare con i nostri tifosi a cui rivolgiamo un appello affinché ci vengano a sostenere in questa delicatissima ed importantissima sfida!”

APPUNTAMENTO E DIRETTA STREAMING

Fischio d’inizio alle ore 20 presso il Palasport di Fondi con direzione arbitrale affidata alla coppia Amendolagine-Potenza. Diretta streaming sulla pagina Facebook dei due club e su Pallamano TV.