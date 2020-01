I rossoblu dell’HC Fondi tornano al Palazzetto dello Sport per la sfida con Cologne

Prima gara casalinga del decennio per l’HC Banca Popolare di Fondi, che nel pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio, in occasione della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile, ospiterà la formazione lombarda del Metelli Cologne.

La compagine franciacortina, guidata dal tecnico montenegrino Hodzic, scenderà in campo con l’obiettivo di riscattare la sonora sconfitta casalinga patita contro il Conversano e riuscire a raccogliere punti importanti in chiave salvezza. I grigiofucsia, oltre ad essere un gruppo giovane e talentuoso, fanno della velocità e della tecnica le proprie armi migliori: ai vari Manenti, Pape, Lancini e Mazza, infatti, è stato affiancato – per il secondo anno consecutivo – un giocatore d’esperienza come il forte montenegrino Bobicic. Questi ultimi due, insieme a Riccardi – uno dei più grandi talenti della pallamano italiana –, formano un’ottima batteria di terzini.

In casa HC Banca Popolare di Fondi ci si sta avvicinando alla prima casalinga del 2020 lavorando bene e in modo intenso, con la consapevolezza e la voglia di voler far bene davanti ai propri sostenitori.Rispetto alla trasferta di Sassari, mister Giacinto De Santis non dovrà fare i conti con l’infermeria e avrà tutta la rosa a disposizione, pronta a dare battaglia per acciuffare i primi due punti del nuovo anno.

All’ala sinistra Dario Zanghirati abbiamo chiesto di presentarci la gara: “La partita tra noi ed il Metelli Cologne sarà sicuramente un punto di svolta per entrambe le squadre, poiché sono in palio due punti importantissimi. Abbiamo perso molti punti durante la prima parte del campionato ed è arrivato il momento di risollevarci, proprio partendo da domani. Veniamo da una pesante sconfitta, anche perché dovevamo ancora settarci bene, dopo l’avvicendamento tra Leal e Lazic. Dopo questa settimana di allenamenti credo che riusciremo ad esprimere un buon gioco, sperando di riuscire a chiudere la partita a nostro favore. Abbiamo bisogno di acquisire fiducia e capire che possiamo fare molto di più in questo campionato”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Metelli Cologne avrà inizio alle 18.00 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Dionisi-Maccarone.