Ieri, 24 gennaio, in San Felice Circeo, quando erano le 17.00 circa, i carabinieri della Stazione del posto hanno tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Latina, un cittadino indiano 30enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Indagato per il reato di stalking: il provvedimento è scattato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina.