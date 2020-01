Con hashish e marijuana in Ciociaria, due pontini segnalati dai carabinieri

Nella serata di venerdì, durante un servizio predisposto nel Comune di Vico nel Lazio, i militari del Norm della Compagnia di Alatri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso di sostanze stupefacenti un 31enne di Roccagorga, già censito per reati contro la persona, ed una 21enne di Sezze, già censita per reati contro il patrimonio.

I predetti, controllati dagli uomini dell’Arma e sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 6,5 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi, e di 1,8 grammi di marijuana, suddivisa in quattro bustine.