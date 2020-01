Da Scauri a Napoli per avvelenare l’ambiente con i rifiuti

Da Minturno a Napoli per smaltire illecitamente rifiuti. La polizia locale del capoluogo campano ha identificato e denunciato un 58enne del posto, R.P. le sue iniziali, ritenuto il responsabile dell’abbandono in via Galileo Ferraris, nella periferia orientale della città, di circa due tonnellate di imballaggi e teli in plastica che provenivano da una serra di Scauri.

I vigili, raccogliendo informazioni fornite dai cittadini della zona e con l’ausilio delle telecamere, dopo due giorni di ricerche e appostamenti hanno intercettato il furgone del 58enne nello stesso quartiere, mentre si apprestava a scaricare due lavatrici e decine di pedane in legno da imballaggio.

Il conducente del mezzo ha tentato di giustificare il gesto sostenendo che era venuto fino a Napoli per abbandonare i rifiuti dell’azienda agricola per evitare di provocare danni all’ambiente incendiandoli.