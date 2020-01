Un encomio solenne per la polizia locale

Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha conferito encomio solenne alla Polizia Locale “per l’eccezionale impegno profuso in tutte le situazioni straordinarie che hanno interessato il territorio, calamità naturali comprese”. Il conferimento è avvenuto ieri 20 gennaio in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

La cerimonia ha avuto inizio con la Santa Messa presso la Chiesa della Santissima Annunziata, animata dagli agenti del Comando di Sabaudia alla presenza di autorità militari e civili della città delle dune. A seguire, presso la sala consiliare, il sindaco ha conferito encomio solenne al Comando nel suo complesso, rilasciando ad ogni agente un’attestazione di merito per il contributo straordinario offerto alla comunità nelle diverse emergenze, garantendo elevati livelli di efficienza.

“Soprattutto in questo ultimo anno la città è stata coinvolta in diverse e importanti emergenze, verso le quali hanno fatto fronte comune tutte le istituzioni civili e militari, le associazioni di protezione civile e altri volontari. Tra questi un ruolo fondamentale è stato svolto dal Comando di Polizia Locale, i cui agenti non hanno esitato ad offrire la loro collaborazione in ogni situazione straordinaria: si pensi all’emergenza scuola che ha coinvolto i due Istituti comprensivi del territorio o i diversi e ripetuti eventi metereologici straordinari che hanno riguardato tragicamente tutto il Comune. Questo riconoscimento vuole quindi essere un formale ringraziamento per l’efficienza, la dedizione e lo spirito di sacrificio”.