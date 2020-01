In auto con marijuana, un taser e una mazza da baseball, denunciato

Nella giornata di ieri a Sperlonga i militari dell’arma del luogo, nell’ambito di attività finalizzata al controllo della circolazione stradale, hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di “porto di armi o oggetti atti ad offendere e rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti alla guida” un 28enne del luogo. Il giovane, a seguito di perquisizioni personale e veicolare, veniva trovato nell’ingiustificato possesso di una mazza da baseball e di un dissuasore elettrico del tipo “taser”, nonche’ di grammi 1.2 circa di “marijuana” in relazione alla quale verrà segnalato alla prefettura per la violazione amministrativa di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti”. Lo stesso inoltre rifiutava di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti.