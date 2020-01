Domani il sindaco di Formia al programma “La Campanella”

Come ogni venerdì, sulle frequenze di Radio Antenna Musica, Radio Civita inBlu e sui canali social di H24notizie.com va in onda la puntata numero 90 del format “La Campanella” condotto da Simone Nardone con la collaborazione di Francesco Carnevale e Lorenzo Nallo.

Ospite della puntata che andrà in onda venerdì 24 gennaio il sindaco di Formia Paola Villa. Tanti i temi al centro dell’intervista registrata direttamente presso la sede del Comune, nella prima puntata del format che in questo modo diventa itinerante.

Domande politiche, amministrative e anche personali alla prima cittadina formiana nella consueta mezzora di intervista attorno alle materie scolastiche e fino al suono della campanella.

Il sindaco di Formia, Paola Villa

Per ascoltare la puntata, venerdì 24 gennaio sarà possibile sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Antenna Musica (o in streaming) alle 19.00 o su quelle di Radio Civita inBlu (o in streaming) alle 19.30. Inoltre il video della puntata numero 90 verrà diffuso sulla Pagina Facebook de “La Campanella” e su quella di H24notizie.com.

Per rivedere tutte le puntate del format, anche quelle delle passate stagioni, è possibile visitare la pagina web: lacampanellaram.blogspot.com.