Sport e disabilità: l’opportunità del calcio in carrozzina elettrica. I campioni nazionali in trasferta pontina

Con il grande successo del Gran Galà svoltosi lo scorso 14 dicembre si conclude un 2019 ricco di grandi soddisfazioni e traguardi per l’A.S.D. Oltre Sport, la prima squadra pugliese di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettrica), sport innovativo diffuso a livello internazionale che nasce prevalentemente per atleti con disabilità, laureatasi i più forti d’Italia lo scorso mese di ottobre. Ma nei programmi degli 8 ragazzi disabili protagonisti di questa cavalcata trionfale, così come in tutto lo staff tecnico e societario cresciuto negli ultimi mesi, c’è in cantiere un 2020 di ulteriore crescita e promozione.

Infatti è ormai ufficiale il trasferimento del Powerchair Football dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) alla nuova federazione FIPS (Federazione italiana Powerchair Sport) ex FIWH (Federazione Italiana Wheelchair Hockey), che unirà gli sport praticati in carrozzina elettrica (hockey e calcio) e che vedrà la realizzazione di una struttura federale nazionale di questa disciplina con arbitri, tecnici, classificatori di “Powerchair Football” con conseguente nascita di tanti altri club su tutto il territorio nazionale, infatti, il presidente FIWH Antonio Spinelli commenta: “Ringrazio il Presidente Porru per il lavoro svolto fin qui. Sono molto contento ed entusiasta di accogliere il Powerchair football nella mia Federazione con l’intento di darle identità e lavorare per la sua crescita. Abbiamo già in programma una serie di iniziative, prima fra tutte l’organizzazione di un triangolare entro maggio, da cui uscirà la squadra che rappresenterà l’Italia in un torneo internazionale ad agosto. Inviteremo le nostre società a creare nuove squadre in tutte le regioni in modo da dare definitivamente lustro e sviluppo ad una disciplina che merita particolare attenzione alla stregua di tutte le altre”.

“Per tale motivo – spiega il presidente dell’A.S.D. Oltre Sport Francesco Manfredi – abbiamo deciso di realizzare il prossimo 25 gennaio 2020 a Cisterna di Latina un evento di promozione e sensibilizzazione della disciplina sportiva Powerchair Football, attraverso una dimostrazione – partita amichevole in cui si sfideranno l’Asd Oltre Sport Powerchair Football Puglia contro Asco Centro Don Orione, formazione proveniente dalla Campania. In questa occasione sarà messo a disposizione tutto il materiale sportivo necessario per consentire a chi abbia una grave disabilità di provare le emozioni del gioco del calcio”.

L’evento patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, Associazione Italiana Allenatori di Calcio Onlus, Federazione Italiana Wheelchair Hockey, avverrà in collaborazione con la mostra antologica “Un secolo d’azzurro” che racconta i primi cento anni della Nazionale italiana (1898-2006), nella persona del dott. Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi e dell’Associazione Famiglie Sma Onlus, che si occupa della ricerca scientifica per la ricerca di una cura per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e del miglioramento della qualità di vita delle persone affette da questa patologia neuromuscolare altamente invalidante anche mediante lo sport. Questa prestigiosa collaborazione sarà l’occasione per coinvolgere numerosi bambini e ragazzini con SMA che vorranno provare il brivido del goal mai provato prima, oltre che il coinvolgimento delle Associazioni amiche di Telethon.

“L’evento ha come obiettivo principale quello di far conoscere e apprezzare il Powerchair Football – conclude il presidente dell’Asd Oltre Sport Francesco Manfredi – al fine di poter sensibilizzare i giovani e non alle cosiddette “nuove normalità”, oltre che avvicinare le tantissime realtà associative della zona che hanno come fine statutario il miglioramento della qualità di vita di persone affette da disabilità fisiche, realizzando così un importante rete di sensibilizzazione che ha come mission quella di consentire anche alle persone affette dalle più gravi disabilità fisiche di praticare Sport e ottenere tutti i vantaggi fisici e psicologici annessi”.

Programma:

H 15 – 17 Prove di calcio in carrozzina elettrica

H 18 Amichevole dimostrativa di calcio in carrozzina elettrica