‘Show-cooking’ a Itaca: evento speciale dell’IPSEOA ‘Celletti’ di Formia

Sabato 18 gennaio 2020 si è tenuto negli ampi spazi del Centro Commerciale “Itaca” di Formia il secondo incontro di “Show Cooking” promosso dall’IPSEOA “Angelo Celletti”, nell’ambito delle attività di promozione e orientamento che l’Istituto sta mettendo in campo in questo periodo di iscrizioni scolastiche.

Gli studenti del “Celletti”, guidati dai loro docenti, hanno realizzato attività in cucina, in sala e nel Front-office direttamente davanti al pubblico, presentando i prodotti del territorio nelle elaborazioni dei diversi settori di indirizzo.

L’impegno degli studenti nella descrizione delle peculiarità del territorio, nella preparazione di gustose ricette e nella realizzazione di un servizio di sala impeccabile, è stato al centro dell’intera giornata, che nella formula dello “Show Cooking” trova lo strumento ideale per mostrare “in diretta” le potenzialità di un Istituto che rappresenta il fiore all’occhiello di questo territorio, dalla predominante vocazione turistico-alberghiera .

Degna di nota l’attività di inclusione perseguita dall’Istituto, che vede gli alunni con diversa abilità costantemente al lavoro accanto ai loro compagni nella quotidianità della vita scolastica ed in tutte le esperienze in cui l’Istituto esce dalla scuola per realizzare eventi di eccellenza. Oggi a Panorama, inseriti nelle attività di cucina, di sala e nel front office, gli studenti con diversa abilità, al fianco dei loro compagni, hanno reso la giornata un evento veramente “speciale”…