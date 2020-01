Podio alla ‘Sail Melbourne’ per l’atleta delle Fiamme Gialle di Gaeta Silvia Zennaro

“Nella giornata conclusiva della “Sail Melbourne International”, il principale evento velico internazionale australiano per le classi olimpiche in programma dal 17 al 21 gennaio, la “Fiamma Gialla” Silvia Zennaro conclude con un ottimo terzo posto nella classe Laser Radial.

L’importante manifestazione australiana organizzata dal “Royal Brighton Yacht Club”, ha visto sfidarsi circa 300 timonieri in 5 giorni di regate molto intense, caratterizzate da forti raffiche di vento che hanno sfiorato anche i 25 nodi che confermano ancora una volta la Baia di Porth Phillip, un campo di regata ostile.

Importante la prestazione di Silvia in vista del prossimo Campionato Mondiale che si svolgerà proprio a Melbourne, dal 23 al 28 febbraio.

Così la Gialloverde della Vela di Gaeta al termine della regata: “…sono molto contenta della prestazione soprattutto in vista del mondiale, ho avuto buone sensazioni con vento forte, senza perdere mai in condizione di vento più leggero, segno che la preparazione invernale è stata buona. Questo mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione”.

Medaglia d’oro per la campionessa olimpica l’olandese Bouwmeester seguita dall’irlandese Murphy, che precede la Zennaro di un solo punto”.

