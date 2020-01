Immobile abusivo a Itri: dopo il sequestro, arriva la convalida del GIP

Nella giornata di ieri, 21 gennaio, il GIP del Tribunale di Cassino ha convalidato il sequestro preventivo operato alcuni giorni fa dal nucleo operativo della Polizia Municipale di Itri, coordinata dal Comandante Pasquale Pugliese.

I fatti erano stati accertati nel corso di un blitz della Polizia Locale in località Posaturo lo scorso 14 gennaio, ed avevano evidenziato la realizzazione di un manufatto in totale difformità dal titolo edilizio; in particolare il rifacimento delle mura perimetrali con probabile aumento di volumetria, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

Il provvedimento è stato immediatamente notificato agli interessati.