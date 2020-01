Terracina, i carabineiri arrestano pusher 36enne: sorpreso con oltre 30 kg. di stupefacenti

Nel primo pomeriggio di oggi, 21 gennaio, quando erano circa le 14.30, in Terracina, i militari della stazione Carabinieri di Sonnino unitamente ai colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile di Terracina, traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.M., 36enne domiciliato in provincia di Milano.

L’uomo è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di complessivi 27,600 kg. circa di marijuana, suddivisi in 25 confezioni sottovuoto, e 2,860 kg. circa di hashish, suddivisi in 30 panetti da 100 grammi circa.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.