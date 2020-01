Sicurezza stradale: riunione dell’Osservatorio provinciale presso la Prefettura di Latina

Venerdì 17 gennaio scorso il Prefetto Maria Rosa Trio ha presieduto una riunione dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, alla quale hanno preso parte il Presidente della Provincia, i Sindaci, i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Dirigente della Polizia Stradale, rappresentanti della Motorizzazione civile, dell’ASTRAL, dell’Ufficio scolastico provinciale e dell’Associazione familiari e vittime della strada.

Alla luce della direttiva del Ministro dell’Interno sulle iniziative di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale l’Osservatorio ha effettuato un’analisi puntuale del fenomeno per numero di incidenti, indicazione di morti, feriti, strade interessate, fascia oraria ed età delle persone coinvolte, cause e violazioni contestate.

Incidente sulla S.S. 148 Pontina

Dall’esame dei dati è emerso che, nel corso del 2019, si è verificata una diminuzione del numero di incidenti mortali (37 rispetto ai 54 del 2018 per un totale di 40 morti rispetto ai 51 del 2018). Degli incidenti 16 si sono verificati nel 1° semestre e 21 nel secondo. Le strade maggiormente interessate dal fenomeno sono state la S.S. 148 Pontina, la S.S. 7 Appia, la S.S. Frosinone Mare e la S.R. 213 Flacca. La fascia oraria nella quale si è verificato maggior numero di incidenti risulta essere quella dalle 13 alle 19.

Le cause vanno imputate prevalentemente a condotte di guida non conformi alle prescrizioni del codice della strada e, in particolare, alle violazioni delle norme sulla velocità. Non mancano, altresì, casi di guida sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze stupefacenti.

Per quanto concerne, invece, gli incidenti con lesioni, nel corso del 2019, il numero complessivo ammonta a 1318, di cui 667 si sono verificati nel 1° semestre e 651 nel secondo. In un’ottica di ulteriore rafforzamento delle strategie di contrasto alle stragi del sabato sera, nel corso dell’incontro si è convenuto di potenziare i controlli sulle principali arterie stradali e presso i luoghi di aggregazione e intrattenimento giovanile, specie nelle ore notturne, con il coinvolgimento anche delle Polizie locali. I controlli dovranno essere rivolti in, particolare, a reprimere la guida con l’uso di cellulari o sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, gli eccessi di velocità e tutte quelle condotte che risultano pregiudizievoli della sicurezza degli utenti della strada.

Il Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei sindaci e degli amministratori presenti, nonché dei proprietari delle strade, sulla necessità di adottare opportuni interventi di manutenzione, quali la realizzazione di opere di rifacimento e miglioramento dei piani viari, dell’illuminazione e della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, l’installazione di sistemi di dissuasione della velocità (rotonde, bande sonore, dossi ecc.), nonchè di rilevazione automatica della velocità in postazione fissa, ove consentito, o mobile, negli altri casi. In un’ottica di maggiore sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto delle norme di circolazione stradale, l’Osservatorio ha condiviso l’opportunità di riproporre l’iniziativa “Guida la vita”, svoltasi nel 2016 e nel 2017, con l’obiettivo di attuare strategie organizzative e di cooperazione, che, partendo dai bambini della scuola primaria, coinvolgano tutti i soggetti, interni ed esterni alla scuola (ivi comprese le famiglie), per attuare un percorso formativo integrato.

Per raggiungere tale obiettivo verranno definite con l’Ufficio scolastico provinciale una serie di iniziative di formazione ed educazione stradale, nonché di informazione sui rischi connessi con l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti nelle scuole, che si affiancheranno a quanto sinora svolto dalla locale Sezione della Polizia Stradale attraverso i progetti “ICARO” e “BICI SCUOLA-GIRO D’ITALIA”, che, nel 2019, hanno visto il coinvolgimento di 6.973 studenti della provincia.