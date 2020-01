Con cocaina ed hashish, pusher arrestato

Nel tardo pomeriggio di lunedì, al termine di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne di Matera.

In seguito a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e di 5 grammi di hashish, suddivisi in dosi, oltre che della somma di 225 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In attesa del processo per direttissima, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma.