Assemblea sull’acqua: il report. “Un incontro di testa” – VIDEO

Presenza nutrita, all’assemblea pubblica organizzata lunedì a Formia da alcune delle realtà associative che più si stanno battendo sul tema dell’acqua. Un rendez-vous tenutosi presso l’aula consiliare per discutere in particolare del fenomeno della torbidità, degli esiti del tavolo tecnico tra Prefetto e sindaci del Sud pontino, degli investimenti fatti da Acqualatina sulle sorgenti e delle perdite di rete. “Un incontro pubblico non di pancia, ma di testa”, ha sottolineato il sindaco formiano Paola Villa. Fra i presenti a livello istituzionale, anche i delegati dei Comuni di Gaeta, Castelforte e Ventotene.

IL SINDACO DI FORMIA SULL’ACQUA MARRONE