Terrore a Latina, sequestrata armi in pungo una famiglia: scappano con 15mila euro

Sarebbero stati due i rapinatori intervenuti in una villa in via Nascosa alle porte di Latina. Questi secondo quanto ricostruito da Latina Oggi, avrebbero letteralmente sequestrato una coppia di anziani e la loro figlia.

Con delle pistole in pungo e un clima di minacce e terrore, sarebbero riusciti a farsi consegnare circa 15mila euro prima di scappare via con il bottino.

Secondo le prime notizie, sembrerebbe che la pista dei malviventi specializzati in questo tipo di rapine, sia la più accreditata. Indagano le forze dell’ordine.