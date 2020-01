Rientra l’allarme, non è meningite il malore che ha colpito una bambina

“Non è meningite“, i genitori della bambina di quattro anni ieri trasportata d’urgenza al Bambino Gesù di Roma spiegano che non ha la meningite, al contrario di come era stato ipotizzato ieri dalle notizie che si erano rincorse attorno agli ambienti sanitari del capoluogo.

A riportare la voce dei genitori della piccola “Latina Oggi”, dove si spiega che esclusa la meningite – tra l’altro quella di cui si parlava era proprio del pericoloso ceppo “virale” – si pensa che la bimba possa avere avuto un attacco epilettico. Nel frattempo si prosegue con gli esami in quel di Roma per ricostruire il quadro clinico della bambina, ma quel che ormai appare certo è che non abbia contratto la meningite.