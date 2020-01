Refezione scolastica, le informazioni per i pagamenti

È dei giorni scorsi l’invio del messaggio a tutti i genitori degli alunni che utilizzano il servizio mensa messo a disposizione dal Comune di Formia in cui si comunicava che era possibile presso gli esercenti autorizzati effettuare i pagamenti della refezione scolastica anche tramite carta di credito o bancomat, così come previsto dalla legge di bilancio 2020.

L’Ufficio Scuola rende noto che i tabacchi che forniscono il servizio di ricarica, da contratto stipulato con il comune, sono obbligati a tale tipo di pagamento, al fine di far si che gli utenti possano aver diritto alla detrazione fiscale così come previsto dalla nuova normativa.