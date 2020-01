Il caseificio “Porta Roma” tra i 100 ambasciatori nazionali, il riconoscimento

Premiati dal presidente del Comitato d’onore l’attore e regista Carlo Verdone. Il premio, consegnato lo scorso 16 gennaio 2020 nella Sala Kokc di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiano.

Organizzata dall’Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, il riconoscimento 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.

Insomma, le migliori 100 eccellenze italiane messe insieme per le loro peculiarità. Tra queste anche il caseificio pontino di Fondi “Porta Roma” che non è nuovo a questa tipologia di riconoscimenti, basti pensare che poco più di un anno fa un riconoscimento analogo era arrivato nelle sale storiche dell’altro ramo del Parlamento italiano, ovvero a Palazzo Montecitorio.

Dopo essere stato riconosciuto come “Ambasciatore di eccellenza italiana 2020”, grande soddisfazione per la famiglia Ennio Buonanno che da generazioni produce prodotti caseari e che proprio a seguito del conferimento del riconoscimento, attraverso i propri canali social ha spiegato: “Produciamo quotidianamente mozzarella di bufala di altissima qualità utilizzando metodi artigianali con passione, umiltà e serietà solo per salvaguardare i gusti e la salute dei nostri clienti quotidiani”. Elementi che evidentemente sono stati riscontrati ancora una volta, tanto da ottenere il riconoscimento in uno dei palazzi storici più affascinanti di Roma.