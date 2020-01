Controlli a tappeto sulle strade a Sabaudia e Pontinia

Nella notte del 19 gennaio i carabinieri del locale N.o.rm. e dei comandi stazione di Sabaudia e Pontinia, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, deferivano:

nr.4 persone per guida in stato di ebrezza alcolica;

nr.1 persona per furto;

nr.1 persona per guida senza patente, poiché revocata;

nr.2 persone per detenzione di sostanza stupefacenti e nr.1 segnalata all’autorità amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, per un complessivo sequestro di gr.16 di marijuana e di gr.2 di hascisc;

inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

fermate ed identificate nr.80 persone;

controllati nr.59 autoveicoli;

elevate nr.35 contravvenzioni al c.d.s.;

ritirate nr.3 patenti di guida;

decurtati nr.25 punti;

sequestrati nr.2 mezzi;

sequestrate nr.5 carte di circolazione.