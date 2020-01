Aprilia, atti persecutori, minaccia aggravata e violazioni di domicilio

Il 18 gennaio 2020, a Campoverde di Aprilia, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.i.p. del tribunale di Latina, con la quale è stato notificato ad una persona il divieto di avvicinamento alla parte offesa del posto.

L’attività investigativa posta in essere dagli operanti ha consentito di documentare come il reo, dal mese di novembre 2019 ad oggi, ha posto in essere una pluralità di azioni vessatorie nei confronti della vittima.