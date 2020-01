Cerca di entrare in Tribunale con un grosso coltello: denunciato

A Cassino, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per il reato di “possesso ingiustificato di armi bianche” un 50enne della provincia di Latina, residente in Santi Cosma e Damiano.

L’uomo, dopo aver tentato di varcare l’ingresso del Tribunale civile di Cassino, è stato bloccato dal personale preposto alla vigilanza, cui ha spontaneamente consegnato un coltello a serramanico di grosse dimensioni, di seguito sottoposto a sequestro dai militari intervenuti.