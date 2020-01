L’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” apre i battenti al pubblico

Dopo la grande affluenza di studenti, di genitori e persone interessate all’Open Day di inizi gennaio 2020, l’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta riapre i battenti al pubblico per permettere la visita di laboratori ed assistere a dimostrazioni. Dai laboratori delle sale macchine (analogiche e digitali), al simulatore, passando per il planetario, aule di carteggio e laboratori di automazione elettrotecnica, sarà un percorso che permetterà di conoscere e comprendere le potenzialità di un istituto di storica importanza con lo sguardo rivolto al futuro.

L’appuntamento è per Sabato 18 Gennaio 2020, dalle 16 alle 18,30.

I visitatori potranno conoscere il mare e tutto quello che dal mare ci viene regalato, sulle onde della scienza e della tecnica come anche della storia e del mito, che ritorna a noi cavalcando nel tempo, per aprire la mente e mostrare prospettive.

Studio, lavoro, viaggi e progetti, in Italia e in Europa, conferenze, convegni, spettacoli, sport e manifestazioni, per tutti i giovani che desiderano spendere il loro tempo e le loro energie in un ambiente attento alle necessità e alle esperienze reali e concrete, per scoprire il bello che c’è.

Infine, è prevista, previa prenotazione, effettuare una Giornata dello Studente presso l’Istituto Nautico Caboto. Chiunque vorrà può passare una intera giornata presso il Nautico facendo il navigante per un giorno. Per prenotazioni telefonare al numero 0771/460047.

Per info: www.istitutocaboto.edu.it