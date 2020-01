Il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Franco Luberti

Il Sindaco Damiano Coletta, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Luberti, ex senatore del Partito Comunista Italiano ed ex Consigliere comunale di Latina.

Avvocato molto stimato e politico di lungo corso – venne eletto Sindaco di Cori a soli 25 anni – fu difensore delle parti lese nel processo del massacro del Circeo e difensore dei partigiani romani nell’azione di guerra di Via Rasella.

L’Amministrazione comunale rivolge alla sua famiglia le più sentite condoglianze.