Festa di San Biagio 2020 a Marina di Minturno, il programma

La parrocchia di San Biagio in Marina di Minturno onora il patrono San Biagio, vescovo e martire. Quest’anno la festa prende il via con una speciale processione, in programma per domenica 26 gennaio alle ore 16.30, che partirà dalla chiesa di San Pietro Apostolo e arriverà a Marina di Minturno, in occasione dell’accoglienza dell’antica statua di San Biagio.

Il triduo di preghiera sarà nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio, con il Rosario alle ore 17.30 e la Messa alle ore 18.00. Nella Messa di venerdì 1° febbraio sarà celebrato il sacramento dell’unzione degli infermi ai fedeli con più di 65 anni o affetti da grave malattia. Sabato 1 febbraio dalle ore 7.00 alle 10.00 sul sagrato parrocchiale vi sarà una donazione sangue, a cura dell’Avis di Minturno, mentre al mattino e pomeriggio si terrà una Colletta alimentare a cura della Caritas parrocchiale presso il Conad Minturno (Via Sebastiani 119). Domenica 2 febbraio le Messe saranno alle 9.00, 11.00 e 18.00: quest’ultima sarà preceduta dalla tradizionale benedizione delle candele nel giorno della Candelora. Alle ore 19.30 è previsto in Chiesa il concerto dei cori parrocchiali.

Lunedì 3 febbraio, giorno liturgico della festa del Santo, visitando la chiesa parrocchiale si potrà ricevere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni (Confessione, Comunione e Preghiere secondo le Intenzioni di Papa Francesco). La Messa delle ore 19.00 sarà presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari con benedizione della gola e distribuzione del pane di San Biagio. Seguirà l’estrazione della lotteria di San Biagio 2020.

Info 0771.680137, Facebook e Instagram @SanBiagio.Minturno.