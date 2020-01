Vela Club, stagione balneare messa al sicuro dai giudici

Soci e responsabili dell’associazione sportiva dilettantistica Terracina Vela Club possono dormire sonni tranquilli. Nessun problema per loro nella prossima stagione balneare. Il Tar di Latina ha sospeso il provvedimento con cui il Comune, il 10 ottobre scorso, aveva ingiunto all’associazione lo sgombero dell’area demaniale marittima occupata in via del Molo.

L’ente locale vorrebbe fare una gara per assegnare anche quello spazio, ma la convenzione che aveva firmato con il Vela Club nel 2015 prevedeva che prima di decidere una diversa destinazione dello stesso sarebbero stati valutati la qualità dei servizi offerti dal club, la professionalità e la correttezza del gestore e il gradimento degli utenti, una valutazione che non sarebbe invece stata effettuata.

Senza contare che, privato di quell’area dove c’è il rimessaggio dei natanti utilizzati dai soci, il Vela Club non avrebbe più molto senso.

I giudici amministrativi hanno così bloccato il provvedimento e rinviato la discussione nel merito del ricorso al 2021.