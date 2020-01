Il Comune di Bassiano tra i “100 Ambasciatori Nazionali”

La celebre sala Koch di Palazzo Madama ospiterà la presentazione del Volume di Pregio “100 Ambasciatori Nazionali”, facendo da cornice alla cerimonia ufficiale per la consegna del simbolico Premio agli interpreti di quelle buone pratiche, prolifiche e floride, che conferiscono pregio al patrimonio territoriale italiano.

Il Comune di Bassiano, dopo essere stata classificata tra le 100 mete d’Italia nel 2018, tra questa lista di eccellenze nazionali in grado di rappresentare l’Italia al meglio. Il progetto editoriale “100 Ambasciatori Nazionali” nasce per valorizzare e dare merito a comuni italiani, aziende, Enti, Associazioni ed Istituti che, con il loro operato, contribuiscono alla crescita del proprio territorio, nonché alla crescita della nostra amata Italia. L’evento, organizzato dall’associazione Liber ed in collaborazione con l’editore Riccardo dell’Anna, si propone di far conoscere al meglio le ricchezze storiche, naturali, tradizionali, economiche, sociali di ogni Regione, attraverso un lavoro finalizzato alla sensibilizzazione del valore del nostro Paese.



Il Premio “100 Ambasciatori Nazionali” è dedicato a tutti coloro che nel loro territorio mettono in pratica azioni volte allo sviluppo socio-economico ed alla valorizzazione del patrimonio, diventando un esempio virtuoso per la comunità e personificando le cento migliori esperienze dedicate al benessere collettivo ed alla valorizzazione dei luoghi natii. I “100 Ambasciatori Nazionali” hanno avuto il coraggio di decidere, nonostante le difficoltà dei nostri tempi, di investire in prima linea sul benessere e sulla crescita dei loro territori. Ambasciatori radicati nelle proprie aree di riferimento che aiutano anche la Nazione ad acquisire valore, creando occupazione e benessere sociale, diventando un punto di forza per la crescita ed il miglioramento delle sue potenzialità. La selezione si propone di individuare gli Ambasciatori Nazionali sulla base di alcune spiccate caratteristiche: la bellezza dei paesaggi, il ricco patrimonio storico e culturale unito alle molteplici e antiche tradizioni, le meraviglie dell’arte, la qualità dei prodotti alimentari, ma anche il gusto per l’ospitalità ed il coraggio di fare fronte alle difficoltà, incentivando attività sportive e artistiche.



Oltre a rendere omaggio ad istituzioni ed Enti, la prima edizione del Volume di pregio “100 Ambasciatori Nazionali” valorizza e pone in risalto le realtà aziendali italiane che hanno investito nelle loro aree creandovi benessere e prosperità; in tal modo, esse hanno reso possibile il rafforzamento di quel legame territoriale con le proprie tradizioni e consentito alla Regione di riferimento di farsene baluardo, nonostante le oggettive difficoltà dei nostri tempi. La squisita conduzione della eclettica giornalista Alda D’Eusanio ci guiderà in un affascinante viaggio tra gli esempi virtuosi di comuni, Enti ed aziende distintisi per le buone pratiche messe in atto nei lori territori.

Interverranno, altresì, alcuni degli illustri membri del Comitato d’onore che ha selezionato gli Ambasciatori Nazionali; tra questi, il Presidente del Comitato d’onore, l’attore e regista Carlo Verdone, il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione Dott. Giovanni Mammone, il Segretario Generale della Corte dei Conti Cons. Franco Massi, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Italiane e Guardia Costiera Amm. Giovanni Pettorino, il ViceCapo di Gabinetto del Ministero della Salute Dr.ssa Tiziana Coccoluto, il Coordinatore della Struttura di missione per la realizzazione di un polo centrale della sicurezza cibernetica del Ministero dell’Interno Prefetto Roberto Sgalla, il Direttore Generale Ministero dell’Ambiente Dott.ssa Maria Carmela Giarratano e il Presidente di FEDERMANAGER Dr. Stefano Cuzzilla, chiamati a relazionare sulle tematiche che costituiscono il leit motiv di tutto il progetto.

Appuntamento, dunque, al 16 gennaio, Sala Kock – Palazzo Madama per scoprire insieme i “100 Ambasciatori Nazionali”.