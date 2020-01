Sanità, l’assessore regionale D’Amato: “Il sistema di emergenza è efficiente nonostante l’iperafflusso”

“La Regione Lazio ha messo in campo un pacchetto di iniziative a partire dal Decreto n°453 per limitare i disagi che si verificano nei Pronto soccorso regionali in occasione del periodo del picco influenzale. Queste iniziative, dal monitoraggio effettuato a partire dal 23 dicembre e fino al 7 gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, hanno portato ad una riduzione del 30% del tempo di attesa per coloro hanno bisogno di un ricovero.

Per chi invece non ha avuto necessità di un ricovero la riduzione dei tempi di attesa rispetto allo scorso anno è stata del 13%. Nonostante il periodo complesso dovuto all’aumento dell’incidenza del virus influenzale il sistema dell’emergenza regionale sta rispondendo positivamente all’iperafflusso. Sono stati ad oggi attivati 243 posti letto aggiuntivi e ne sono previsti ulteriori 231 che verranno attivati seguendo la curva del picco influenzale.

Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio

Per quanto riguarda poi il fenomeno del blocco ambulanze che si prolunga oltre i trenta minuti (fenomeno che viene monitorato 5 volte al giorno) abbiamo registrato nelle prime due settimane di gennaio una diminuzione di 250 ore in totale di blocco rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutti gli operatori nei servizi dell’emergenza perché sono sempre state garantite professionalità ed appropriatezza nella presa in carico dei pazienti ed ogni giorno nei nostri pronto soccorso vengono salvate centinaia di vite umane”.

Così in una nota l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.