Latina, hashish ed armi improprie nell’auto: giovane pusher fermato e denunciato

Ieri, 13 gennaio, quando erano le 22.30 circa, in Latina, i militari del locale Nor sezione Radiomobile, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, hanno deferito all’a.g. un giovane di Aprilia, R.D., 28enne.

Quest’ultimo è stato fermato alla guida di un’autovettura ed in seguito a perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di 12 grammi di hashish e 120 euro suddivisi in sei banconote da 20 euro, nonché una mazza da baseball occultata nel cofano del mezzo, una spranga di ferro della lunghezza di 50 cm. occultata sotto il sedile del guidatore ed un coltellino.

Nel medesimo ambito operativo è stato segnalato alla Prefettura di Latina il secondo giovane, B.S., 18enne trovato in possesso di 1,42 gr. di sostanza del tipo hashish.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti di rito.