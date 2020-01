Pallamano, derby in amichevole: il Fondi si impone su Gaeta 33-31

Parte con il piede giusto, seppur in una gara amichevole e senza Nikola Lazic, il 2020 dell’HC Banca Popolare di Fondi. Nella serata di sabato, al termine di una bella partita, D’Ettorre e compagni hanno battuto la compagine biancorossa del MFoods Carburex Gaeta: 33-31 il risultato finale.

L’equilibrio la faceva da padrone sin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa sempre avanti nel punteggio ed i gaetani costretti ad inseguire (3-2 al 5°, 5-4 al 10°). A metà della prima frazione di gioco, grazie ad una solida difesa, i ragazzi di mister De Santis provavano ad allungare, ma gli ospiti non mollavano e rimanevano agganciati ai fondani (8-6 al 15°). Il vantaggio di +2 da parte dei fondani rimaneva invariato sino al suono della sirena: 15-13 alla fine del primo tempo.

Una volta rientrati sul 40×20 del “Via Mola Santa Maria”, continuando a difendere egregiamente e ad attaccare cinicamente, i ragazzi in maglia rossoblù riuscivano a portarsi sul +4 (20-16 al 35°). A quel punto iniziava la girandola delle sostituzioni da parte del tecnico locale che, nel corso dei minuti, mandava in campo tutti i ragazzi a sua disposizione. Negli ultimi 5’ di gara, sul 29-27, la compagine fondana continuare a giocare una buona pallamano nonostante la formazione inedita. Al 28° il giovanissimo Antogiovanni, con una grande prodezza, salvava la propria porta dal possibile pareggio gaetano. Con le bellissime reti messe a segno dai fondani Pinto e Morreale, il match si concludeva sul 33-31.

Soddisfatto a fine gara il tecnico fondano Giacinto De Santis: “Quello di sabato è stato un buon test che ci è servito per riprendere confidenza con la partita e con gli avversari. La condizione atletica è buona e tutti si son fatti trovare pronti. Per essere al 12 gennaio va bene così, ora abbiamo una settimana per crescere ancora. Abbiamo cambiato tanto, dalla fase difensiva al tipo di gioco, e qualcosa di buono si è visto”.

Ora, dopo la prima amichevole del 2020, testa alla prima gara ufficiale del nuovo anno: sabato 18, infatti, i ragazzi dell’HC Banca Popolare di Fondi sono attesi al Pala Santoru di Sassari dai ragazzi della Raimond.

HC Banca Popolare di Fondi – MFoods Carburex Gaeta 33-31 (P.T. 15-13)

HC Banca Popolare di Fondi: Antogiovanni, Arena 5, D’Ettorre 1, Macera, Mangiocca, Marino 1, Miceli 6, Morreale 1, Oliveira 5, Pinto 1, Pola 5, Rosso 4, Sciorsci 1, Soliani, Tenore, Zanghirati 3. All. Giacinto De Santis.

MFoods Carburex Gaeta: Bliznov 6, Bottino 5, Cascone 5, Ciccolella 3, La Monica, Ponticella 1, Randes, Santinelli 3, Sarenac 7, Scavone, Uttaro, Viggiano 1. All. Salvatore Onelli.