Il set di Edipo Re e Il Tè nel deserto ispira De Luca

Un viaggio in Marocco, ad Ait Benalloud, un villaggio berbero nei monti dell’Atlante, dove Pasolini girò Edipo Re e Bertolucci Il tè nel deserto, è stato l’occasione per il poeta ponzese Antonio De Luca di fare l’ennesimo omaggio alla cultura mediterranea che unisce in un ponte ideale tutti i paesi e i popoli che si affacciano sulle rive del mare nostrum. Versi ispirati da un sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, in buona parte autobiografici, un bilancio di vita, tra slanci e malinconie.

Le stanze per l’inverno

il Principio

la terra primitiva

è tra queste pareti

una casa sopra le onde

di una spiaggia

una Medina

dentro le rive di un’isola

Mia madre

arrivava dal mare

un giorno di primavera

c’era il sole

e le fresie sul comò

profumava la casa

raccontano

Con un Vapore

andammo in un’isola

tanta gente in casa

mi attendeva

l’isola

a cui mai

riuscii a dare un nome

la terra da raggiungere

l’iniziazione il possibile

l’ oltre da sognare

l’errare nella casualità

Vivevo quest’ isola

incontravo tanti mari

porti e città

deserti e carovane

luoghi immaginari

donc j’étais déjà nomade

come mi dissero

Le stanze a volta

il vento le abitava

avevano il necessario

l’essenziale per la quotidianità

nella culla di legno

ci aveva dormito anche lei

la mater dulcissima

il materasso era

di foglie di granoturco

mi allattava

sul balcone

da un seno salato

il vento da est

alzava la schiuma delle onde

il sale sospeso

tra la polvere di pomici

e la sabbia del libeccio

d’Africa

dalla spiaggia

saliva nelle stanze

la sostanza divina

che conserva le cose

Mia madre dal balcone

guardava i bastimenti

nella rada del porto

il ritorno di mio padre

da qui mi vide

correre

sulla bassa marea

a catturare granchi

a gareggiare con le onde

del levante d’estate

qui la vidi piangere

era morto il padre

conobbi così le lacrime altrui

mi si disseccarono dentro

parole e pensieri

si fecero pietre

a sentire il peso di capire

mio padre nel suo delirio

ora mi chiama

toglimi queste pietre intorno

che mi fanno male

piangere è salvarsi

un giorno mi accadde

Del nonno

ho le mani nodose

e il letto

dove lo accompagnai

per la notte più lunga

il tempo dell’origine

l’ultimo ritorno

l’era del Caos

quel letto

divenne il mio primo letto

destino volle

che su quel letto

leggessi

il mio primo libro

nella luce

dei pomeriggi d’inverno

conobbi

il vecchio e il mare

Vissi virgiliano

prima

che conoscessi Virgilio

tra campi di messi e vigne

il profumo dell’erba

e della terra arata

il volo degli uccelli

e il mare limpido

dove pescare

sembra

che già sentissi allora

il flauto

dei pastori greci

la cartella di cartone

delle scuole elementari

e l’odore che ne veniva

ogni volta che l’ aprivo

In questi giorni di Natale

per me ateo

di questo strano culto

in fuga perenne

da ogni celebrazione

laica o religiosa

son tornato

nella vecchia casa

fuori piove a vento

il vento sbatte sulle guance

il sale del mare

ho il corpo ricurvo

come una vela gonfia

per le vie del molo

il vento spegne i lampioni

alza il mare

scuote le porte

scuote anche me

e sembra rapirmi

poi

mi rimescola alle cose

agli uomini

e alla memoria che portano

solo e felice

sto

come barche alle banchine

che pensano alla loro chiglia

per non affondare

come un albero

attaccato alle sue radici

per non soccombere

Sento l’inverno con il corpo

di chi conosce l’amore

il tempo del cuore

il viaggio

che il pensiero smarrisce

nelle profondità dell’inverno

covano i pensieri primordiali

il pensiero invincibile

Lasciatemi….. lasciatemi

come una cosa… anonima

dimenticata 3

una nostalgia dell’origine

lasciatemi

come una cosa già esistita

dimenticate di me

ogni presenza

non ne posso più

di quest’oggi

di questa vita reale

lasciatemi

tra la vastità

di queste stanze

a vedere me stesso

a vivere

la mia urna greca

il pensiero ricorrente

il ritorno rivelatore

la vita

è quella che facciamo di essa

Ciò che vediamo

non è ciò che vediamo

ma ciò che siamo 2

La sabbia da sud

non entra più dalle finestre

la porto ora nelle scarpe

la sabbia dei deserti

e delle rive mediterranee

le stanze le ho riempite

di Muse e Maghe

di Lari e di poeti

affinché

siano eterne alla verità

ci ho messo

tappeti senza titoli

di Miti anonimi

per farne una tenda nomade

e passare le notti

a guardare il mondo

con l’immaginario e il piacere

le paure

della non-speranza

ci ho portato

gli sguardi

di chi ho incontrato

ho nascosto l’amore

la lotta per le passioni

qui conservo

le parole che scrivo

sui muri ho disegnato NO

Di quell’ origine

delle distanze

porto il silenzio

e la sua solitudine

Il silenzio è un’isola

è il deserto

io sono l’alto mare

la vastità

che il vento penetra

e fa perdere

L’ aria quieta

di questo inverno

odora di umido

brucio pinastri nel braciere

sento

le assenze che contano

invoco tormente purificatrici

essere soli non è vivere da soli

è solo la distanza

tra il pensiero e la sua origine

tra l’amore e noi stessi

Mi stringono gli spessi muri

le viscere e la gola

la pioggia che schizza sui vetri

mi arriva sul corpo

un maestro mi scrisse

Il nostro pellegrinaggio laico

è ogni ritorno alla casa

dove vivemmo l’infanzia

Irreale

non mi sento essere nato

distante

dissolto

dai vincoli dei giorni

vivo estraniato

non penso a niente

ah la materia maledetta

l’estetica dell’oggi

mi uccide

la materia che fuggo

la poesia

solo può salvare

l’illusione generatrice

La CASA D’INVERNO

è la nave più antica

che mi porta

e che vive in me

come un poema

una catarsi mediterranea

l’immensa quinta 1

degli eroi e dei miti

l’umanità delle parole

l’armonia della casualità

il focolare domestico

l’ anfiteatro

delle antiche civiltà

una bacinella d’acqua

per lavarmi la domenica

fu la prima acqua

che navigai

i segreti

nascosti sul soffitto

furono l’ isola del tesoro

il ciclo delle stagioni

la disciplina del tempo

la distinzione dei venti

l’amore venuto dal mare

rimane

una enciclopedia alessandrina

È una regina

che ogni giorno

disfa la tela

la verità

della bellezza rivelatrice

Solo Itaca

l’immortale

è origine e fine

la vita finisce dove comincia

1 Il maestro Predrag Matvejevic sulle case della nostra infanzia

2 da Fernando Pessoa

3 da Giuseppe Ungaretti

Urna greca da John Keats

La vita finisce da dove comincia da Edipo Re di Sofocle