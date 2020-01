Controlli per prevenire le “stragi del sabato sera”, i numeri della Polizia

La Polizia Stradale di Latina diretta dal Vice Questrore Alfredo Magliozzi e con la presenza del dirigente Sanitario Cristiano Maria Cardarello, hanno predisposto controlli serrati per evitare le “stragi del sabato sera”.

“Il servizio – si legge nella nota della Polizia – si è concretizzato in posti di controllo, dove sono stati controllati complessivamente oltre 71 veicoli e 63 persone. Da controlli effettuati con le apparecchiature Drugread ed etilometro, sono risultate positive all’alcool-test ben 9 persone, di cui 2 2 di sesso maschile e 2 neopatentate. Una delle persone controllate di età compresa tra i 23 e i 32 anni è risultata al controllo, positiva sia alla cocaina che all’alcool-test ed è sta comminata alla stessa, la sanzione prevista dall’articolo 186 e 187 del C.d.S. con il relativo ritiro della patente di guida, per il tasso alcoolemico non consentito ed il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria”.

Questi controlli – concludono nella nota – mirati alla prevenzione dell’utilizzo di alcool e droga, si sono concentrati in una zona specifica della Città cosiddetta (zona dei Pub) e si estenderanno in futuro su tutto il territorio della Provincia di Latina”.