Oggi, 13 gennaio, i militari della stazione carabinieri di Cori hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 58 enne di Sabaudia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto durante un controllo è stato sorpreso per le vie di quel centro senza esserne autorizzato.

Il prevenuto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.