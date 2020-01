Un nuovo percorso formativo per il Liceo Scientifico Sportivo

Verrà presentato venerdì 24 alle ore 15.30 al Centro di preparazione olimpica Coni di Formia il nuovo percorso formativo LISS. Liceo Scientifico Sportivo. Un percorso nuovo che mira a creare nuove professionalità con un percorso ad-hoc.

Sta prendendo piede in diverse parti d’Italia, ma a Formia il percorso sta avendo un particolare successo dal momento per le aree pratiche di esercizio sportivo gli studenti hanno la possibilità di usifruire delle strutture del CONI. Il percorso è stato lanciato dallo storico Istituto paritario Ada Colabello di Formia, da circa quarantanni struttura per lo studio privato superiore in accordo con il CPO di Formia.

Un fiore all’occhiello ed una nuova opportunità dunque che rimodula l’offerta tradizionale del Liceo Scientifico adattandolo a chi vuole sviluppare professionalmente un percorso lavorativo in ambito sportivo.

Conclude il quadro la possibilità per i ragazzi di acquisire durante il percorso di studio diversi brevetti che arricchiranno ulteriormente il loro curriculum.