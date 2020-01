“Sistema Latina”, interviene il sindaco Coletta

Sistema Latina, leggiamo e pubblichiamo una nota del sindaco di Latina, Damiano Coletta. “Valuto positivamente l’iniziativa di denuncia del PD di quello che abbiamo sempre definito un vero e proprio “sistema”. La novità che oggi accolgo con molto favore è che, come pensavano anche tanti cittadini, le indagini hanno evidenziato come non si tratti di una mera questione locale, ma di una problematica di rilevanza nazionale. Perché il “sistema Latina” non si limitava a odiose forme di corruzione e intimidazione, ma inquinava una parte rilevante delle strutture amministrative, fino a relazionarsi con la politica a tutto tondo. Il lavoro effettuato dall’Amministrazione in questi 3 anni per bonificare la città dal “sistema” è stato durissimo e complesso. Siamo partiti dalle fondamenta proprio perché Latina ha pagato in maniera pesantissima le conseguenze di queste collusioni”.