Legami tra criminalità e politica a Latina, se ne occupa la commissione antimafia

Nei giorni scorsi “il capogruppo del Pd in commissione antimafia Franco Mirabellili ha annunciato l’imminente audizione del procuratore Prestipino per approfondire le questioni emerse negli ultimi mesi a Latina sul legame tra climinalità ed alcuni esponenti della destra, sollevato dalle deposizioni del pentito Agostino Riccardo. Ringrazio il Pd nazionale per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti della legalità nella nostra provincia, affiancandoci in una battaglia che ci ha sempre visti in prima linea. Ho sollecitato il capogruppo Mirabelli a portare la commissione Antimafia a Latina per ascoltare i candidati sindaci alle elezioni del 2016 e per fare il punto sulla lotta alle mafie nel territorio pontino”. Lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte.