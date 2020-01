I rischi del web, a confronto con la criminologa Roberta Bruzzone

Sarà l’esperta e nota psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone, mercoledì alle 16.30 nell’Aula consiliare di Cisterna, a parlare de “i rischi e pericoli del web: come difendersi attraverso strumenti condivisi di educazione digitale”.

“Il lato oscuro dei social media” è il tema dell’incontro organizzato dalla scuola “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, all’interno del progetto di istituto di Orientamento Formativo #ioscelgolapaceelacooperazione e al progetto Miur “Generazioni Connesse”.

Si tratta di un percorso di riflessione e di azioni concrete e condivise avviato da qualche anno per agevolare la formazione dei ragazzi e per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, vera emergenza educativa dei nostri tempi.



La Dirigente Scolastica, professoressa Fabiola Pagnanelli, è impegnata dall’inizio del suo mandato, a supportare le famiglie per un utilizzo consapevole degli strumenti di educazione digitale, fissando tutti gli aspetti del problema legato all’immersione dei ragazzi in contenuti digitali veicolati dai principali social media, Facebook, WhatsApp, Instagram.

In tale prospettiva culturale e pedagogica, la presenza della famosa psicologa forense e criminologa, Roberta Bruzzone, tra i massimi esperti di web e “dei suoi lati oscuri”, rappresenterà un momento prezioso di confronto e approfondimento.

“Insieme ai docenti del territorio e alle famiglie, nella visione di comunità educante sinergica – anticipa la dirigente Pagnanelli -, si affronteranno tematiche legate al disagio giovanile, all’isolamento prodotto dai social nella vita dei ragazzi, e in casi estremi dei suoi effetti distruttivi. Si ragionerà sugli strumenti educativi che si possono mettere in atto per permettere ai ragazzi di utilizzare Internet sfruttandone le potenzialità e riducendone i rischi”.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti gli interessati.