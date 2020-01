Un drammatico investimento mortale all’altezza della stazione ferroviaria di Casoria, avvenuto nel tardo pomeriggio, con una persona travolta per cause da accertare da un convoglio, ed ecco che le corse della tratta Napoli-Roma, via Formia, si trovano nuovamente in tilt.

Traffico momentaneamente bloccato, cancellazioni e forti ritardi – fino a 60 minuti, come comunicato anche da Trenitalia – per i treni in transito.