Detenzione illegale di oggetti per offendere, scatta la denuncia

Nella serata dell’8 gennaio a Latina, i carabinieri della locale sezione radiomobile, a conclusione di un servizio di controllo del territorio, denunciavano all’Autorità Giudiziaria un 55 enne del posto per “porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere”.

“In particolare – spiegano i carabinieri – l’uomo sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un bastone telescopico estensibile ed una punta in acciaio della lunghezza cm 15 rivenuti all’interno di uno zaino utilizzato dal medesimo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso”.