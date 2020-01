23enne trovato con droga e “materiale esplodente”, arrestato

I fatti lo scorso mercoledì ad Aprilia, dove i carabinieri hanno fatto scattare l’arresto per un 23enne del posto.

Il giovane dovrà rispondere di “detenzione di sostanze stupefacenti” e “fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti”.

Durante una perquisizione, infatti, questi è trovato in possesso dai militari di 60 grammi di “marijuana” e materiale per il confezionamento, di 5 grammi di “hashish”, due artifizi pirotecnici di genere vietato e la somma in contanti di 540 euro.

“Il tutto – fanno sapere dall’Arma – veniva sottoposto a sequestro mentre l’arrestato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo”.