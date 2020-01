Passate le feste il sindaco Cardillo fa il punto sull’attività amministrativa

Dopo la conclusione delle festività natalizie il Sindaco Giancarlo Cardillo fa il punto della situazione e delinea la traccia per i prossimi diciotto mesi di amministrazione.

“Sono soddisfatto del lavoro che, finora, siamo riusciti a fare. La situazione che abbiamo ereditato – esordisce il Sindaco Giancarlo Cardillo – era complessa e resta in parte tale anche perché, nel frattempo, abbiamo ricevuto una nuova serie di sentenze sfavorevoli relative a situazioni pregresse.

Nonostante ciò siamo riusciti a coprire ogni situazione debitoria e abbiamo impostato una serie di iniziative per recuperare fondi e riattivare la possibilità di avviare nuove importanti opere pubbliche. E’ mio desiderio e di tutta la maggioranza cercare di realizzare questi obiettivi nel più breve tempo possibile. Sono fiducioso di poter riuscire a realizzare tutto entro la fine del mandato. Mi riferisco alla possibilità concreta di avviare i lavori di realizzazione di una struttura dedicata ad ospitare eventi culturali, musicali e incontri, un vero e proprio auditorium comunale; della sistemazione dell’area dei campetti di Suio Forma e dell’adiacente parcheggio.

Oltre a questo –prosegue il Sindaco Cardillo- siamo soddisfatti di essere riusciti a realizzare una serie di piccoli ma fondamentali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità rurale e montana e più in generale sul patrimonio comunale e verde pubblico. Proprio in questi giorni, per esempio, sono in corso si esecuzione i lavori di messa in sicurezza dei corsi d’acqua urbana. Si tratta di lavori che non venivano effettuati da anni e che ci aiuteranno a limitare le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare dai cambiamenti climatici in atto e che, quest’anno, hanno interessato in maniera significativa anche parti del nostro territorio. Quello che è certo è che continuerò, insieme alla maggioranza, a perseguire con coerenza quanto abbiamo inserito nel nostro programma elettorale e spero vivamente che, insieme a noi, ci saranno anche tanti altri appassionati e amici veri del nostro Comune che ha il desiderio di uscire fuori dalla situazione di stallo per rilanciare la sua presenza nel territorio. Un lavoro analogo – conclude il Sindaco Cardillo – abbiamo cercato di prospettare anche ai termalisti con i quali abbiamo cercato una relazione provando anche a sostenere progetti di rilancio con il sostegno di enti legati alla Regione Lazio”.