Latina, il 14 gennaio aprono le iscrizioni alla mensa scolastica per l’anno 2020/21

Martedì 14 gennaio 2020 apriranno le iscrizioni al servizio mensa scolastica per l’AS 2020/2021. La domanda va compilata online accedendo al portale dei servizi scolastici comunali www.apservice.it/pslatina. Tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso pubblicato sul sito del Comune, tra le notizie “IN EVIDENZA” sulla home page e nella sezione “AVVISI E BANDI”.

“Il sistema di informatizzazione del servizio mensa – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – è stata una scelta voluta e strutturata al fine di semplificare rendendo accessibili da casa informazioni e servizi, compreso quello del pagamento con pagoPA. Accedere ai servizi è facilissimo e gli operatori della Pubblica Istruzione sono comunque a disposizione negli orari di ricevimento per aiutare e guidare. Quest’anno, poi, come annunciato nella Commissione Consiliare Cultura, Sport e Pubblica Istruzione dello scorso ottobre, abbiamo aperto la procedura per l’iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2020/2021, ben sei mesi prima rispetto all’anno scorso. In questo modo le famiglie avranno molto più tempo per iscriversi riuscendo così ad accedere al servizio mensa già dal primo giorno previsto dagli istituti scolastici.

Se l’iscrizione è, come è, obbligatoria e fondamentale per un servizio sicuro e di qualità – conclude Proietti – l’impegno preso di allargare ogni possibilità perché nessuno rimanga escluso è stato mantenuto, e questo era ed è un preciso indirizzo politico affidato ai tecnici del Comune di Latina. Ora possiamo andare avanti insieme, scuola, genitori e amministrazione, per i bambini della città”.