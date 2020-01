E’ tempo di ‘Open Day’ all’Istituto Comprensivo ‘M.E. Scauro’

“Consueto appuntamento in tema di Expo per l’Istituto Comprensivo M.E. Scauro. Partenza anticipata come ogni anno con l’attuazione del progetto di continuità “I lunedì musicali”: a conclusione degli incontri con i docenti di strumento della scuola secondaria di I grado Fedele, prima delle vacanze natalizie, le classi V accompagnate dall’orchestra delle classi dell’indirizzo musicale del Comprensivo, hanno allietato i presenti con il loro coro. Già attuate dal 9 al 13 dicembre 2019 anche le attività in orario scolastico riservate agli alunni 5enni delle diverse scuole dell’infanzia, accolti nei distinti plessi nelle classi prime e coinvolti in attività laboratoriali a tema natalizio. Il completamento di questa iniziativa denominata “Alunno della scuola primaria per un po’ ”, avverrà con la ripresa delle attività didattiche a gennaio con il coinvolgimento degli uscenti del plesso Tremensuoli.

Si proseguirà poi con la realizzazione di tante altre attività che costituiscono l’open day del Comprensivo di Scauri.

Il 9 e il 16 gennaio dalle ore 8.30 alle 13.00, sarà di nuovo il turno degli alunni di V primaria, accolti nel plesso Fedele per le attività d’aula con i docenti della scuola secondaria di I grado, nell’ambito dell’iniziativa “Alunno della scuola secondaria per un giorno”. Gli stessi accompagnati dai propri genitori, potranno nuovamente visitare il plesso il giorno 14 gennaio, dalle ore 16,30 alle 18.00, partecipando prima all’assemblea informativa sul Ptof d’Istituto e successivamente ad altre attività laboratoriali organizzate per l’occasione dai docenti di scuola media.

Il 13 gennaio dalle ore 16,30 alle 18.00 avrà luogo l’iniziativa denominata invece “Plessi aperti” con la possibilità per i genitori di visitare tutti i plessi di scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo per avere delucidazioni su aspetti educativo – didattici ed organizzativi della scuola. Ci sarà in quest’occasione una nuova opportunità per i futuri iscritti 3 enni e 5 enni di essere coinvolti in interessanti attività organizzate per l’occasione dalle docenti di ciascun plesso.

Questo il calendario degli open day in orario extrascolastico:

Un’ulteriore iniziativa sarà poi rappresentata dal tradizionale ”Expo delle scuole secondarie di II grado”, per l’orientamento in uscita degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado Fedele, in una nuova veste che prevederà l’apertura della scuola in ben 3 pomeriggi, il 13, il 15 e il 17 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00, per conoscere gli indirizzi e l’offerta formativa degli Istituti di istruzione secondaria del territorio. Allestita anche la bacheca sull’orientamento nella scuola media di Scauri, nella quale gli alunni hanno già avuto la possibilità di visualizzare il calendario degli open – day dei diversi Istituti di istruzione superiore, in modo da poter approfondire con una successiva visita, il personale interesse in vista delle imminenti iscrizioni per l’anno scolastico 2020 – 2021.

Questa è dunque la rosa delle iniziative messe in campo dall’Istituto Comprensivo Marco Emilio Scauro con attività di laboratorio, di classe ed informative svolte sia in orario curricolare che extracurricolare, per sostenere alunni e rispettive famiglie nelle scelte future in tema di formazione scolastica.