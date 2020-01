“I colori dell’anima”, a Palazzo Caetani il concerto benefico del 6 gennaio

Si svolgerà nel giorno dell’Epifania il concerto benefico “I colori dell’anima”, che avrà luogo a Palazzo Caetani a partire dalle 20.30. L’evento è all’interno delle iniziative “Il mondo che vorrei 4.0”.

Il progetto de “Il mondo che vorrei 4.0” coordinato da Sonia Annunziata, vede il coro Cantate Domino invitare ad assistere al concerto che tra gli altri vedrà esibirsi Michele Palumbo e Chiara Nallo al violino, Gabriele Faiola al pianoforte, e Giacomo Aucello alla chitarra.

“Noi – spiegano gli organizzatori – vorremmo colorare e donare la sensazione di benessere nei luoghi della salute del nostro presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi”. Per questo, dopo la raccolta fondi per la lavastrumenti, si è deciso di passare a quella per “colorare” e abbellire il pronto soccorso del nosocomio di Fondi.

E il concerto del 6 gennaio è inserito in questo tipo di progetto.