Hc Fondi, un innesto internazionale: dalla Stella Rossa arriva Lazic

Il nuovo giocatore straniero dell’HC Banca Popolare di Fondi, versione 2020, è un terzino sinistro che viene dalla Serbia e risponde al nome di Nikola Lazic: la società rossoblù ha deciso, dunque, di affidarsi all’esperienza del trentenne serbo, 194 cm di altezza per 98 kg di peso.

Innesto importante per un’HC Banca Popolare di Fondi che non si è fatta trovare impreparata dopo la partenza di Leal, grazie all’incessante e certosino lavoro sottotraccia del Direttore Sportivo Guglielmo di Perna, il quale presenta così il volto nuovo: “Diciamo che sostituire un giocatore come Leal non è stato facile, ma credo che Lazic possa integrarsi bene già da subito e oltre ad essere un bravo ragazzo è un ottimo giocatore. Nikola, avendo giocato con squadre importanti in campionati di alto livello come l’Asobal ed il campionato rumeno, è un giocatore di esperienza internazionale, mi è subito apparso entusiasta del nostro progetto e non vede l’ora di iniziare”.

Lazic arriva in terra pontina con ottime credenziali, avendo giocato sin dalla giovanissima età nella Prima Divisione serba e militato nel medesimo campionato in numerosi club del calibro RK Partizan e RK Stella Rossa di Belgrado, team dal quale proviene. Oltre al campionato serbo, il nuovo terzino rossoblù ha giocato in importanti palcoscenici come quello spagnolo dell’Asobal (BM Granollers e BM Villa de Aranda), quello ungherese (Balmazujvarosi KK), quello rumeno (CSM Satu Mare e HCM Baia Mare). Diversi i successi in carriera per l’esperto terzino serbo: 4° posto nella coppa araba 2014 con l’El Macerem Mahdia (Tunisia), 4° posto nel campionato africano del 2013 con l’HC Ittihad (Libia), vincitore della Supercoppa serba 2009 con l’RK Partizan Belgrado e, sempre nello stesso anno, ha raggiunto la qualificazione per la Champions League.

“Sono molto felice di entrare a far parte di una società che ha una tradizione così lunga ed è per questo che sento una grande responsabilità – queste le prime parole del nuovo acquisto fondano –. Cercherò di inserirmi rapidamente nella squadra e contribuire con le mie buone partite per ottenere il miglior piazzamento possibile alla fine della stagione. Voglio dire grazie alla dirigenza e a mister De Santis per la loro fiducia, farò del mio meglio per ripagarli sul campo!”.

Chiuse le pratiche del trasferimento e del nuovo tesseramento, Nikola Lazic dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Fondi e debuttare in maglia rossoblù già nella prima giornata di ritorno a Sassari.