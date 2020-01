Fondi, pauroso incidente sull’Appia: strada tagliata in due

FLASH – Un pauroso incidente sull’Appia che ha tagliato l’arteria in due. Si è verificato poco prima della mezzanotte di sabato a Fondi, all’altezza del supermercato Cross, nei pressi di una delle entrate della città.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto due ragazze sono rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto su cui viaggiavano, una Mercedes Classe A finita fuori controllo per cause da accertare, venendo estratte solo poco dopo l’arrivo dei soccorsi, per poi essere trasportate in ospedale in codice rosso.

Tagliata momentaneamente in due, la statale.